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2023
https://1prime.ru/finance/20230510/840561591.html
Показатели ликвидности банковского сектора на 10 мая
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Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России. Показатели ликвидности банковского сектора млрд. руб.значениетренд Остатки... ПРАЙМ, 10.05.2023
банки, финансы, новости, банк россии, остатки на корсчетах, банковские депозиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России.
Показатели ликвидности банковского сектора
|млрд. руб.
|значение
|тренд
|Остатки банков на корсчетах по России
|3425,00
|-413,50
|Остатки банков на корсчетах по московскому региону
|3188,30
|-455,50
|Депозиты банков в Банке России
|2903,30
|133,60
|Сальдо операций ЦБ с банковским сектором *
|2977,90
|-
* — Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.