МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Количество регионов России, где средняя ставка по жилищным кредитам превысила 8,5%, в марте выросло до 34 с 30 месяцем ранее, при этом число субъектов, где ставка больше 9% — уменьшилось до 7 с 9, а вот регионов со ставкой по ипотеке ниже 7% за месяц стало на один больше — 9, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. В России планируют ввести новый вид льготной ипотеки

Чечня по-прежнему остается регионом с самой дорогой ипотекой: ставка по итогам марта 2023 года достигла 11,46% против февральских 11,3%. Следом идут регионы, где средня стоимость жилищных кредитов превысила 9% — это Карачаево-Черкессия (9,85%), Саратовская (9,21%), Кемеровская (9,12%), Самарская (9,11%) и Омская (9,02%) области и Кабардино-Балкария (9,08%).

Средняя ставка в 8,7-8,99% установилась в Дагестане, Оренбургской области, Ямало-Ненецком АО, Ингушетии, Тыве, Иркутской, Челябинской областях, в Камчатском крае, ХМАО — Югре, Красноярском крае, Владимирской и Белгородской областях, Севастополе и Ивановской области. Отметку в 8,5% также превысила ипотека в Тамбовской и Тульской областях, Северной Осетии, на Алтае, в Ненецком АО, в Алтайском крае, Калужской области, Ставропольском крае, Вологодской, Мурманской, Нижегородской, Ульяновской и Псковской областях.

При этом самая низкая стоимость жилищного кредита в марте оказалась в Амурской области — 6,13% против 6,16% в феврале. Также наиболее дешевые кредиты на жилье в марте можно было взять в Приморском крае (6,16%), Якутии (6,19%), Адыгее (6,63%), Краснодарском крае (6,68%), Бурятии (6,95%), на Сахалине (6,98%) и в Чукотском АО (6,98%). За месяц к ним присоединился и Забайкальский край (6,98%).

Из рейтинга самых "дорогих" регионов за месяц вышли Курганская область, где ставка снизилась до 8,44% с 8,59%, Башкирия — до 8,41% с 8,63% и Карелия — до 8,25% с 8,74%.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в марте выросла на 0,13 процентного пункта, до 8,18% — максимума с апреля 2020 года.