МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Представители турецкого бизнеса заинтересованы в отмене запрета на использование на территории страны российских платежных карт "Мир", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Индия и Россия изучат перспективы карт систем RuPay и "Мир", пишут СМИ

"В этом заинтересован, прежде всего, сам турецкий бизнес, который хочет продать изделия из текстиля, кожи, меха", — сказал Ерхов в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат добавил, что, учитывая взаимный интерес сторон в решении данного вопроса, ситуация вокруг использования российских платежных карт может быть урегулирована в течение некоторого времени.

"Думаю, что рано или поздно какое-то решение этой проблемы обязательно найдется, потому что, если есть взаимный интерес, то туристическая индустрия и финансовая индустрия обязательно на него отреагируют", — добавил он.

Ерхов подчеркнул, что само решение на запрет использования российских платежных карт "Мир" в Турции было принято Анкарой под внешним давлением. "Это решение, мягко говоря, не было ее самостоятельным решением. Было принято под известным давлением извне, и мы понимаем откуда", — добавил дипломат.

В сентябре 2022 года турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ.

В конце апреля 2023 года глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что Москва выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиян.