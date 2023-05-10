МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Администрации Джо Байдена и конгрессу, скорее всего, удастся договориться о повышении потолка госдолга США, но для достижения этого компромисса президенту США Джо Байдену придется сократить финансирование соцпрограмм и программ по борьбе с изменением климата, сказала РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений, кандидат политических наук Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская. Аналитики предрекли дефолт по госдолгу США этим летом

"Обе стороны (республиканцы и демократы — ред.) понимают, что порог государственного долга надо поднимать. Дефолт не может быть в интересах какой-либо партии", — сказала Богуславская.

По ее мнению, в партиях осознают непредсказуемость результатов дефолта в Штатах, которые могут привести к замедлению мировой экономики, вызвать большие проблемы для мировой экономической системы, и "ни одна из партий просто не готова взять на себя ответственность за такие тяжелые последствия". Богуславская считает, что власти США не допустят дефолт, подняв потолок.

"Периодически между конгрессом и администрацией президента возникали серьезные противоречия, связанные с тем, что когда конгресс контролировала не та партия, которая находилась в Белом доме, на фоне межпартийных противоречий возникали подобного рода истории и раньше", — сказала Богуславская.

Эксперт отметила, что для достижения компромисса республиканцы могут вынудить Байдена пойти на определенные уступки, которые касаются важных для демократической партии программ.

"Здесь, прежде всего, речь идет о социальных программах, о программах, направленных на борьбу с изменением климата, – то, что настолько дорого, прежде всего, демократической администрации", — подчеркнула Богуславская.

Она отметила, что особенность текущей проблемы заключается в том, что она затянута из-за длительного формирования переговорных позиций внутри республиканской партии.

"Судя по реакции Байдена и членов его кабинета, в предыдущие месяцы мы не наблюдали каких-то попыток договориться с конгрессом. Связано это было, прежде всего, с тем, что и республиканцам в конгрессе — у них разные фракции — было сложно договориться о списке приоритетов, по которым должно быть сокращено финансирование", — отметила Богуславская.

По ее мнению, одним из положительных для США сигналов стало то, что президент Байден встретился со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Богуславская отметила, что "у сторон еще есть время договориться до первого июня, их переговорная позиция озвучена".