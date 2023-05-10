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2023
https://1prime.ru/finance/20230510/840564444.html
СМИ: Польша изъяла средства со счетов посольства и торгпредства России
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Власти Польши изъяли с банковских счетов посольств и торгового представительства России 1,2 миллиона долларов, пишет газета Rzeczpospolita. Как напомнило издание, польская... ПРАЙМ, 10.05.2023
финансы, новости, россия, польша, счета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Власти Польши изъяли с банковских счетов посольств и торгового представительства России 1,2 миллиона долларов, пишет газета Rzeczpospolita.
Как напомнило издание, польская прокуратура заморозила 1,2 миллиона долларов на счетах российского посольства.
"Она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет", — сообщила газета.
По данным издания, решение прокуратуры вступило в силу 10 мая.