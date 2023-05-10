МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Власти Польши изъяли с банковских счетов посольств и торгового представительства России 1,2 миллиона долларов, пишет газета Rzeczpospolita. На Украине возникли проблемы при переводах денег в Польшу и Словакию

Как напомнило издание, польская прокуратура заморозила 1,2 миллиона долларов на счетах российского посольства.

"Она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет", — сообщила газета.

По данным издания, решение прокуратуры вступило в силу 10 мая.