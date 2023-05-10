ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Почти половина американцев выступают против повышения потолка госдолга США, чтобы избежать дефолта в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской газетой Wall Street Journal. Американские партии не заинтересованы в дефолте в США, заявил финансист

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики.

"Сорок пять процентов респондентов недавнего опроса Wall Street Journal сказали, что они не поддерживают конгресс в повышении потолка долга (государственного долга США — ред.) в качестве механизма, который использовался для предотвращения дефолта в прошлом", — говорится в статье.

При этом отмечается, что примерно такой же процент американцев выступают за повышение госдолга. "Около 44% выступают за повышение", — отмечает газета.

Против повышения потолка госдолга в основном выступают сторонники Республиканской партии. Согласно опросу, трое из четырех избирателей, поддерживающих республиканцев, не одобрят решение повысить госдолг. Противоположная ситуация наблюдается среди сторонников Демократической партии, где 74% избирателей выступают за повышение госдолга.

В опросе приняло участие 1,5 тысячи человек, он проводился с 11 по 17 апреля. Погрешность составила 2,5 процентных пункта.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.