МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 мая составили 595,787 миллиарда долларов против 593,879 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России. Золотовалютные резервы Белоруссии снизились в апреле

Таким образом, за апрель резервы выросли на 1,9 миллиарда долларов, или на 0,3%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.