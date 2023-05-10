МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Несколько швейцарских банков, крупных фармацевтических компаний и ряд других предприятий продолжают работать в России, и их активы в качестве ответной меры могут быть национализированы в случае использования денег ЦБ РФ для восстановления Украины, такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш ранее в среду сообщил РИА Новости, что Швейцария считает юридически возможным использовать 7,4 миллиарда франков (почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу) российского Центробанка, находящихся в стране, для восстановления Украины. Однако, по его словам, решение еще не принято.

"В ответ на действия Швейцарии власти России могут национализировать активы швейцарских компаний в России. Так, в России продолжают действовать АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" ("дочка" Credit Suisse Group) и ООО "Ю Би Эс Банк" (дочка UBS Group). Оба банка – в перечне российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями и долями, составляющими их уставные капиталы", — рассуждает эксперт.

Кроме того, Осадчий напомнил, что в России продолжают работать такие швейцарские гиганты фармацевтики, как Novartis и Roche, крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle и десятки других швейцарских предприятий.

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).