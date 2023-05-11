МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Общая сумма помощи Украине, оказанной странами и организациями Евросоюза составила 16 миллиардов евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности. Украина может потерять важного союзника, пишет британский журнал Spectator

"Первый транш составлял 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец", — сказал он.

Боррель также сообщил, что ЕС намерен в течение ближайших трех лет потратить около 70 миллиардов евро на укрепление обороны.

"Страны ЕС в ближайшие три года намерены потратить 70 млрд евро на наращивание оборонных возможностей", — добавил он.

Кроме того, еврочиновник добавил, что без военной помощи Запада Украина перестанет существовать как независимое государство.

"Российские войска окажутся у польской границы, наша безопасность уменьшится, а Украина перестанет существовать. Вот что случится", — считает он.

По словам Борреля, к концу года число прошедших подготовку в ЕС украинских военных составит 30 тысяч человек.