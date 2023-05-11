С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России готовит несколько исков в рамках работы по возврату международных резервов, рассказал журналистам статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. ЦБ изменит стандартный механизм предоставления ликвидности банкам

"Речь идет не об иске, а об исках, вероятно, с учетом того, что это разные юрисдикции, и действительно эта тематика изучается", — сообщил он в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума.

"Сама по себе работа не может быть громкой, о ней не приходится говорить. Я думаю, когда будут подготовлены все необходимые материалы, вся необходимая подготовительная работа проведена, то, соответственно, будет проинформирована публика о том, что начались активные процессы. К сожалению, сейчас более о чем-то говорить нет возможности", — добавил он.

РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.