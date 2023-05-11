МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Намерение США передать Украине изъятые активы российского бизнесмена Константина Малофеева — это воровством, которое подрывает доверие к США и бьет по ним бумерангом, заявил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская экономика имеет достаточный запас прочности, заявил Песков

"Ну, во-первых, конечно, это ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли или своровали. Это прямой ущерб. А что касается США, то подобные решения, конечно, бьют по ним самим бумерангом", — сказал он и отметил, что еще нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли хоть какие-то попытки юридически обосновать данные решения.

По словам Пескова, трудно представить, что может служить юридическим основанием, "потому что это ничто иное, как прямое посягательство на совершенно святое для США право собственности".

"Это подрывает доверие, доверие инвесторов, собственников каких-то активов, которые так или иначе связаны с Америкой", — пояснил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что действия США не останутся без последствий.

На вопрос о том, как может ответить Россия, он пояснил, что нужен анализ ситуации. В США назвали новую цель санкций против России

"Здесь мало что можно сделать в самих США, но делать нужно то, что, опять же я неоднократно говорил, наивысшим образом соответствует нашим интересам и, естественно, ища такие нелинейные нестандартные варианты ответа. В любом случае без взаимности такие шаги, конечно, нельзя оставлять", — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что россияне имеют все основания для судебных разбирательств с США.

"В данном случае речь идет о прямом ущербе, совершенно незаконной и нелегитимной конфискации собственности, это ничто иное, как прямой ущерб. В обычных условиях это могло бы и должно бы быть предметом для судебного разбирательства. С абсолютно железобетонными перспективами выиграть это разбирательство. Но, к сожалению, такой перспективы сейчас нет у Соединенных Штатов, потому что мы не имеем возможность в судебном порядке оспаривать свои права", — сказал Песков.