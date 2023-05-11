МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Россия никогда не применяла энергетику в политических целях, а Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов без ответа Москва не оставит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле оценили идею США передать Украине изъятые у россиян деньги

"Россия никогда не использовала энергетику ни в политических, ни в иных целях. Россия сталкивается с беспрецедентным давлением за рубежом. Россия сталкивается с экспроприацией своих активов за рубежом. И, конечно же, никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции", — сказал он.

Финская энергетическая компания Fortum объявила, что спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и "деконсолидирует российский сегмент".

Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен.

Fortum в России принадлежит, помимо 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшей ТГК-10), около 30% в ТГК-1 (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.