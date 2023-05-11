ПАРИЖ, 11 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Нидерландов — Нидерландский банк (De Nederlandsche Bank) — по-прежнему считает уровень инфляции в стране "тревожным", заявил член правления ведомства Олаф Слайпен. Годовая инфляция на Украине составила 17,9 процента

Отмечается, что потребительские цены росли в последние месяцы не так быстро, как в прошлом году.

Как пишет NL Times, инфляция в Нидерландах в последнее время стабилизировалась из-за падения цен на электроэнергию. Однако, как отметил Слайпен, выступая в Палате представителей страны (нижней палате парламента), ситуация с уровнем цен в стране "вызывает беспокойство".

По его словам, базовая инфляция в Нидерландах, включая уровень цен на продукты, по-прежнему остается высокой. Пока базовая инфляция будет оставаться высокой, "необходимо предпринимать дальнейшие меры", отметил член правления Центробанка Нидерландов.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нидерландах в апреле выросла до 5,2%. В марте же годовая инфляция в стране замедлилась до 4,4% с 8% в феврале из-за снижения цен на электроэнергию.