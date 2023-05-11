ЦБ Нидерландов считает уровень инфляции в стране тревожным
ЦБ Нидерландов считает инфляцию тревожной, несмотря на падение цен на электроэнергию
Читать 1prime.ru в
ПАРИЖ, 11 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Нидерландов — Нидерландский банк (De Nederlandsche Bank) — по-прежнему считает уровень инфляции в стране "тревожным", заявил член правления ведомства Олаф Слайпен.
Отмечается, что потребительские цены росли в последние месяцы не так быстро, как в прошлом году.
Как пишет NL Times, инфляция в Нидерландах в последнее время стабилизировалась из-за падения цен на электроэнергию. Однако, как отметил Слайпен, выступая в Палате представителей страны (нижней палате парламента), ситуация с уровнем цен в стране "вызывает беспокойство".
По его словам, базовая инфляция в Нидерландах, включая уровень цен на продукты, по-прежнему остается высокой. Пока базовая инфляция будет оставаться высокой, "необходимо предпринимать дальнейшие меры", отметил член правления Центробанка Нидерландов.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нидерландах в апреле выросла до 5,2%. В марте же годовая инфляция в стране замедлилась до 4,4% с 8% в феврале из-за снижения цен на электроэнергию.
https://1prime.ru/finance/20230511/840572577.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.