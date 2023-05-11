БРЮССЕЛЬ, 11 мая — ПРАЙМ. Сумма замороженных активов физических лиц и компаний из России из санкционных списков Евросоюза сейчас составляет около 24,1 миллиарда евро, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Россия не оставит без ответа заморозку своих активов, заявил Песков

"На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда", — сказал он и напомнил, что активы подсанкционных физлиц и организаций подлежат замораживанию, "но не прямой конфискации".