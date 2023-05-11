С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Сведения об операциях с цифровым рублем и открытии счета в цифровых рублях должны поступать в Росфинмониторинг, с такой инициативой выступила начальник юридического управления ведомства Ольга Тисен. Банк России запустит цифровой рубль в обращение до конца года

"Технически можно задать параметры использования цифрового рубля, что может быть очень полезно в случае перехода транзакций с бюджетными средствами, например, в сфере государственного оборонного заказа, на цифровой рубль. Кроме того, это позволит не только своевременно выявлять хищения, преступления, но и предотвращать их в том случае, если технически будут заданы параметры использования цифрового рубля для публичных расчетов", — сказала она в ходе Петербургского международного юридического форума.

"В этой связи Росфинмониторинг считает, что для государственных интересов сведения о транзакциях с цифровым рублем, а также открытии счета цифрового рубля должны поступать в Росфинмониторинг", — добавила представитель ведомства.

По ее словам, инициатива пока находится на этапе обсуждения. "Мы пока не согласовали проект о внесении изменений в 115-ФЗ, у нас есть надежда, что все будет действительно так, и для государственных интересов цифровой рубль будет использован в полном объеме", — добавила Тисен.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации. ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.