Иностранные ЦФА можно будет свободно купить согласно закону, заявил Аксаков
Аксаков: законом будет предусмотрена свободная покупка иностранных цифровых валют
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Законопроектом о цифровом рубле ко второму чтению будет предусмотрена свободная купля-продажа иностранных цифровых валют, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Петербургского международного юридического форума.
"Свободным будет процесс покупки, продажи иностранных цифровых валют, и никаких ограничений для того, чтобы наши участники этого процесса могли пользоваться, иметь на счетах иностранные цифровые валюты", — сказал Аксаков, комментируя изменения, которые готовятся ко второму чтению законопроекта о цифровом рубле.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://1prime.ru/finance/20230511/840574531.html
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