АФИНЫ, 14 мая — ПРАЙМ. Бывший министр финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис считает, что Греция является страной-банкротом, признание этого факта является политическим вопросом. Об этом он заявил в интервью телеканалу ALPHA. Молдавия заинтересована в закупках газа у Греции

Варуфакис возглавлял минфин в 2015 году, он был снят с должности по требованию кредиторов из-за жесткой позиции на переговорах. Сейчас госдолг Греции, включая гарантии правительства, составил на 31 декабря 2022 года 400,275 миллиарда евро, за год он вырос на 12 миллиардов евро. График платежей предусматривает погашение госдолга до 2060 года, но экономисты считают невозможным это из-за слабости экономики Греции.

Журналист спросил Варуфакиса, при каких условиях Грецию могут "выкинуть из еврозоны" и стране придётся перейти на национальную валюту.

"Сейчас страна абсолютно банкрот. Если наши облигации продаются на рынке по хорошей цене, то это потому, что у вас есть Европейский центральный банк, который подмигивает биржевым маклерам и говорит: я знаю, что вы знаете, что греческое государство банкрот, но купите их, и я покрою их для вас", — сказал экс-министр.

"Это означает, что это политическое решение, считать ли Грецию сегодня банкротом или нет", — заявил он.

Варуфакис отверг обвинения в том, что представленный им финансовый план "Деметра" означает отказ от евро. Запад лишился российского товара, который в кризис важнее всего

"Когда у вас есть нация, страна, народ, которые настолько зависимы, разве у вас не должно быть плана на случай, если кто-то во Франкфурте решит, что завтра они снова объявят вас банкротом?" — сказал политик.

По его словам, основная цель "Деметры" — бесплатные цифровые транзакции.

"Если у вас есть тысяча евро в банке, сейчас они не приносят процентов, если вы положите их на счет "Деметры", вашего индивидуального налогового номера, через год вы получите 1080 евро, по сути вы получите проценты в размере 8%, по такой процентной ставке. Это большое облегчение для греков", — сказал он.

"Я думаю, что каждая страна еврозоны должна иметь его (такой план — ред.)", — заключил Варуфакис.