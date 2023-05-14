БЕРЛИН, 14 мая — ПРАЙМ. В течение года с небольшим, с момента начала спецоперации, общая сумма направленной Германией поддержки Украине составила 17 миллиардов евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, которая транслировалась на сайте правительства ФРГ. СМИ: G7 и Евросоюз запретят возобновление экспорта российского газа

Он отметил, что с указанного выше момента "одна лишь билатеральная", то есть не учитывающая долю Берлина в совместных пакетах стран помощь Украине составила 17 миллиардов евро".

"И мы создали условия для того, чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась", — сказал канцлер.

Зеленский подтвердил объем поддержки и сообщил об 11 миллиардах евро общей, военной и гуманитарной, помощи, предоставленной Берлином с начала года.

Ранее Зеленский прибыл в Берлин и был встречен президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю, после чего направился в офис канцлера для проведения переговоров с Шольцем.

Правительство Германии в преддверии приезда Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро.