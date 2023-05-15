ТАШКЕНТ, 15 мая — ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-марте 2023 года составила 15,7% от общих зарубежных вложений в республику, это второй показатель среди стран-инвесторов, следует из данных узбекистанского агентства статистики. ЦБ оценил отдельные случаи разморозки активов российских инвесторов

По данным статведомства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в январе-марте 2023 года составила 25,1 триллиона сумов (минус 0,4%, около 2,2 миллиарда долларов), или 44,3% от всех инвестиций в экономику страны.

"Страны-инвесторы с наибольшей долей в объеме иностранных инвестиций и кредитов: Россия — 15,7%", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. Таким образом, объем российских инвестиций в Узбекистане в первом квартале этого года составил 3,9 триллиона сумов (около 345 миллионов долларов). Возглавляет список Китай (19,9%), в тройке стран-лидеров также Саудовская Аравия (13,5%).

По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-марте 2023 году увеличился на 3,1%, до 56,6 триллиона сумов (около 5 миллиардов долларов).

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов. По данным узбекистанской статистики, доля инвестиций и кредитов из РФ в экономику Узбекистана по итогам 2022 года составила 20,3% от общих зарубежных вложений в республику, или около 2 миллиардов долларов — это лучший показатель среди стран-инвесторов.