СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Дефицит бюджета ГУП РК "Черноморнефтегаз" в 2023 году оценивается в 5 миллиардов рулей, а убыток за первый квартал составил почти 1,2 миллиарда рублей из-за прекратившейся почти год назад морской добычи газа, заявил главный инженер предприятия Олег Гринь. В Австралии прогнозируют первый профицит бюджета за 15 лет

Ранее в понедельник он сообщил, что добыча природного газа на шельфе Черного моря, на которую приходилось 98% всей добычи газа предприятием, была полностью прекращена после ракетного обстрела буровых платформ украинскими войсками в июне 2022 года.

"В связи с этим на сегодняшний день у предприятия сложился дефицитный бюджет. Связан он прежде всего с тем, что у нас цена на газ, который мы закупаем для потребителей республики Крым, в данном случае это льготная категория потребителей – население, мы газ покупаем по 5720 рублей за тысячу кубометров, а реализуем по 3195. То есть по цене значительно ниже, чем покупаем", — рассказал Гринь на заседании комитета по ТЭК парламента Крыма.

"В связи с этим и в связи с отсутствием собственной добычи, что в предыдущие периоды каким-то образом позволяло нивелировать эту ситуацию,…на 2023 год предприятие планирует иметь и уже имеет по сути дефицит бюджета в размере 5 миллиардов рублей. Только за первый квартал у нас убыток составил 1 миллиард 181 миллион рублей", — сообщил главный инженер "Черноморнефтегаза".

Украинские войска 20 июня 2022 года нанесли ракетные удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.