МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Общий объем сделок, совершенных на финансовых платформах в 2022 году, вырос в семь раз относительно показателя за 2021 год – до 36 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре платформенных сервисов в России" Банка России. ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в российских евробондах

"По сравнению с 2021 годом общий объем сделок, совершенных на финансовых платформах в 2022 году, увеличился в семь раз, до 36 миллиардов рублей, а количество сделок увеличилось в восемь раз, что обусловлено появлением более выгодных предложений, таких как более привлекательные условия по банковским вкладам, бонусные программы в рамках рекламных акций, ставки дисконта при размещении облигаций", — указывается в обзоре.

По состоянию на 31 декабря 2022 года количество финансовых организаций и эмитентов, присоединившихся к финансовым платформам, достигло 54, увеличившись за год на 18 единиц, указывается там же.

Конкуренция среди участников операторов финплатформ обеспечивается за счет региональных банков (после присоединения к финансовой платформе они получили возможность существенно расширить географию своего присутствия без открытия дополнительных подразделений), небольших страховых компаний, эмитентов корпоративных облигаций, а также ряда крупных столичных финансовых игроков (в основном кредитных организаций, входящих в топ-30, а также нескольких крупных страховых компаний), сообщается в обзоре регулятора.

"Растет и доверие потребителей финансовых услуг к деятельности финансовых платформ. По состоянию на 31 декабря 2022 года количество клиентов, присоединившихся к маркетплейсам, возросло в 5,5 раза год к году и составило 142,8 тысячи человек. Среди доступных для потребителей финансовых услуг на финансовых платформах несомненное лидерство занимают договоры банковского вклада (депозита) как наиболее простой, понятный и востребованный продукт", — отмечается там же.

Определенное внимание потребителей финуслуг привлекли внебиржевые субфедеральные купонные облигации, эмитентами которых выступают субъекты РФ. Денежные средства, полученные от размещения таких облигаций, направляются эмитентами на развитие социальной сферы своих регионов, экологические программы, финансирование строительства социально значимых объектов, что соответствует принципам устойчивого развития (ESG). Суммы сделок с указанными ценными бумагами пока достаточно скромны по сравнению с банковскими вкладами и составляют 704 миллиона рублей, указывается там же.