МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Банк России считает, что нужно донастроить систему квалификации инвесторов, усилив критерий опыта и знаний, увеличить планку по имущественному критерию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Количество квалифицированных инвесторов в России выросло на 64 процента

"Нам нужно донастроить систему критериев для квалифицированных инвесторов. На наш взгляд, существующий механизм признания квалифицированных инвесторов не достаточно эффективный. Он, действительно, больше упор делает на вопрос наличия активов, решающее значение это имеет. На наш взгляд, нужно усилить критерии, связанные с опытом, знаниями", — сказала она, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2023".

Международный опыт показывает, что имущественные критерии есть, но они не единственные и всегда сочетаются с опытом и знаниями, добавила она.

"По имущественным критериям все-таки нужно увеличить (планку — ред.), посмотрим на международный опыт", — уточнила Набиуллина.

ЦБ РФ летом прошлого года представил к обсуждению концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, в которой, в частности, предлагается увеличить порог активов с 6 до 30 миллионов рублей.