МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Несмотря на сложности, с которыми столкнулся российский финансовый рынок на фоне санкций, Банк России видит признаки для осторожного оптимизма, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ сообщил о многократном росте объема сделок на финансовых платформах

"Хотя рынок испытал сложности, уже есть индикаторы последних месяцев, которые дают основания для осторожного оптимизма", — сказала она, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2023".

Глава ЦБ напомнила, что растет число розничных инвесторов, при этом именно с активными счетами, а также восстанавливается объем клиентских активов на них.

Набиуллина подчеркнула, что это говорит о наличии потенциала на российском финрынке. "Все в наших руках, чтобы этот потенциал задействовать. Как регулятор мы над этим работаем", — подчеркнула она.

Российский финансовый рынок стал в последнее время более закрытым, но ЦБ работает над обеспечением его максимальной открытости, включая привлечение инвесторов из недружественных стран, добавила Набиуллина.

"Конечно, мы стали боле закрытыми, это вынужденная закрытость. Но мы как регулятор намерены работать так, чтобы обеспечить максимально возможную в этих условиях открытость и привлечение иностранных инвесторов… инвесторов из дружественных стран, да и из недружественных, если они готовы вкладывать в российскую экономику", — заявила глава регулятора.

Она добавила, что нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка России в глобальный рынок.