МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Меры властей РФ, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на активы примерно в 3 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Российские рубли

Передача российских активов Украине не станет массовой, считает инвестор

"Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации", — сказала она в ходе конференции НАУФОР.

"В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 триллионам рублей, то есть это не маленькая сумма. Но безусловно, часть активов остается заблокированной", — добавила Набиуллина.

ЦБ РФ не видит возможности для тотального обмена заблокированными активами резидентов с нерезидентами, работает над альтернативными мерами, заявила глава Банка России.

"Если говорить о такой более централизованной системе возможного обмена заблокированными активами, конечно, это вопрос политический, это вопрос согласия обеих сторон, это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. На ближайшее время я такой возможности не вижу", — заявила она в ходе конференции НАУФОР.

"Мы обсуждаем разные подвиды и механизмы этого предложения рынка, есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой тотальный обмен", — добавила глава Центробанка.

 