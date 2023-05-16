МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Меры властей РФ, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на активы примерно в 3 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Передача российских активов Украине не станет массовой, считает инвестор

"Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации", — сказала она в ходе конференции НАУФОР.

"В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 триллионам рублей, то есть это не маленькая сумма. Но безусловно, часть активов остается заблокированной", — добавила Набиуллина.

ЦБ РФ не видит возможности для тотального обмена заблокированными активами резидентов с нерезидентами, работает над альтернативными мерами, заявила глава Банка России.

"Если говорить о такой более централизованной системе возможного обмена заблокированными активами, конечно, это вопрос политический, это вопрос согласия обеих сторон, это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. На ближайшее время я такой возможности не вижу", — заявила она в ходе конференции НАУФОР.

"Мы обсуждаем разные подвиды и механизмы этого предложения рынка, есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой тотальный обмен", — добавила глава Центробанка.