МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Центробанк выступает за ускорение запуска индивидуальных инвестиционных счетов нового, третьего типа (ИИС-III) в связи со структурной перестройкой российской экономики и высокой потребности в долгосрочных инвестициях и сбережениях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Минфин рассказал о льготах ИИС третьего типа

"Мы активные сторонники ИИС-III… Почему нужно сделать именно сейчас? Потому что наш фондовый рынок все-таки не в безвоздушном пространстве находится, это часть экономики. Экономика переживает структурную перестройку, критически нужны долгосрочные сбережения, долгосрочные инвестиции. На мой взгляд, именно сейчас это нужно делать. Не нужно тратить много времени на то, чтобы бесконечно обсуждать плюсы и минусы. На мой взгляд, нужно ускорить принятие решений по этому вопросу", — сказала она в ходе конференции НАУФОР.

"На мой взгляд, нужно усилия направить на то, чтобы льготы по ИИС-III были достаточно привлекательными, чтобы этот интерес заработал. Позиция Центрального банка в этом заключается, я хотела бы, чтобы участники рынка ее тоже поддержали и понимали где-то неизбежность трансформации поддержки экономики государства все больше и больше в пользу долгосрочных сбережений, долгосрочных инвестиций", — добавила она.

Частные лица в России с 2015 года могут открыть ИИС у брокера или управляющей компании для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые и паевые фонды, на определённых условиях и с определёнными ограничениями. При этом сами счета делятся на два типа в зависимости от выбранного варианта налогового вычета.

Банк России сообщал в ноябре, что совместно с правительством намерен улучшать механизм ИИС, в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы. И, в частности, ЦБ РФ планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования в 10 лет.

По задумке ЦБ, по таким счетам также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. А лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС III типа составит 6% от заработной платы. Минфин России в свою очередь предлагает дать гражданам возможность открывать ИИС-III с 2024 года, при этом совмещать и владеть счетами других типов будет нельзя.