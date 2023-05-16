МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Банк России считает неправильным допускать практики, позволяющие нерезидентам из недружественных стран снижать количество активов, которыми они владеют в России, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". Раскрыто, от чего зависит лимит покупки валюты недружественными компаниями

"Мы считаем, что неправильно позволять или стимулировать, поощрять — любым способом допускать практики, которые позволяют снижать количество активов, которыми владеют сегодня нерезиденты из недружественных стран путем их выкупа, завода сюда и так далее. Если будут находить какие-то новые лазейки, которые предусматривает структура, мы будем их по-прежнему закрывать", — сказал Габуния.

Он отметил, что препятствование подобным практикам важно прежде всего отечественным инвесторам, у которых заблокированы активы, поскольку оно увеличивает перспективы их разблокировки или обмена.

Ранее во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не видит возможности для тотального обмена заблокированными активами резидентов с нерезидентами, работает над альтернативными мерами.