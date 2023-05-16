МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета РФ от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) пользователями недр арктической части Красноярского края и Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов оцениваются в 2,6 триллиона рублей до 2038 года, сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Европейские терминалы приняли рекордный объем СПГ в апреле

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий экспорт СПГ пользователям недр арктической части Красноярского края и Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко в апреле на заседании комитета Госдумы по энергетике поясняла, что это касается 36 месторождений, которые сейчас принадлежат "Роснефти".

"По оценкам, это даст экономический эффект, дополнительные доходы бюджета до 2038 года в 2,6 триллиона рублей, создаст рабочие места и будет способствовать развитию Севморпути, потому что доставка СПГ как в сторону Европы, так и в сторону стран АТР будет проходить по Севморпути. Он имеет большую значимость для развития экономики нашей страны", — сказал Завальный на пленарном заседании Госдумы.

Документ предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%.

Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции РФ на этом рынке, подчеркивал ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сейчас правом на экспорт СПГ в России, по распоряжению правительства от 2014 года, обладают "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3". "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.