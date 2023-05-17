Рост зарплат в Австралии ускорился до максимума за десять лет
Статбюро: рост зарплат в Австралии ускорился до рекордных за десять лет 0,8 процента
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост заработных плат в Австралии в 1-м квартале ускорился до максимума за десять лет, хотя квартальные темпы роста оказались ниже прогнозов, и это несколько обнадеживает австралийские власти, обеспокоенные возможностью возникновения зарплатно-ценовой спирали, что потребует дальнейшего повышения процентных ставок.
Согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики, индекс заработных плат в 1-м квартале показал рост на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом при ожидаемом росте на 0,9%.
Тем временем годовой рост зарплат ускорился до 3,7% против 3,4% в предыдущем квартале при прогнозе 3,6%.
https://1prime.ru/finance/20230517/840613255.html
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