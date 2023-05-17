МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост заработных плат в Австралии в 1-м квартале ускорился до максимума за десять лет, хотя квартальные темпы роста оказались ниже прогнозов, и это несколько обнадеживает австралийские власти, обеспокоенные возможностью возникновения зарплатно-ценовой спирали, что потребует дальнейшего повышения процентных ставок. Глава Минцифры оценил уровень зарплат в российских IT-компаниях

Согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики, индекс заработных плат в 1-м квартале показал рост на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом при ожидаемом росте на 0,9%.

Тем временем годовой рост зарплат ускорился до 3,7% против 3,4% в предыдущем квартале при прогнозе 3,6%.