МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Каждый пятый в России хотел бы повысить свой доход за счет дополнительного заработка, чтобы оказывать финансовую поддержку родственникам, оптимальной при этом считают помощь в размере до 20 тысяч рублей в месяц, следует из данных маркетплейса Ozon, с которыми ознакомилось РИА Новости. Супруга Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов

"Каждый пятый россиянин (20%) хотел бы получать дополнительный заработок для оказания финансовой поддержки своим родителям и пожилым родственникам, а каждый десятый (11%) уже зарабатывает достаточно для помощи близким", — говорится в исследовании.

Так, большинство опрошенных считают оптимальной помощь в размере до 20 тысяч рублей в месяц, 18% хотели бы переводить близким от 20 до 50 тысяч ежемесячно, а 12% — более 50 тысяч рублей.

Многие респонденты для этих целях хотят открыть магазин или ресторан (28%), интернет-бизнес (20%) или проект по изготовлению и продаже рукоделий, уникальных товаров (9%). Также 40% заинтересованы в открытии бизнеса по франшизе.

"Каждый пятый опрошенный (21%) хотел бы открыть бизнес по франшизе для родственников, чтобы обеспечить им самостоятельный дополнительный доход. Еще 28% респондентов считают, что старшее поколение должно отдыхать, а не работать, а 24% не верят, что пожилые родственники справятся с такой работой", — добавляется в материалах.

В рамках исследования в апреле текущего года были опрошены 1508 жителей России старше 18 лет.