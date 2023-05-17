МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Алроса" будет досрочно выплачивать единовременный взнос в бюджет (windfall tax) и не ожидает его сильного влияния на финансовые результаты компании в этом году, заявил глава компании Сергей Иванов. Набиуллина оценила влияние взноса с бизнеса в бюджет на инфляцию

"Что касается windfall tax, то для нас это несколько миллиардов рублей. Сильного влияния на финансовые результаты компании в этом году это не окажет. Будем платить досрочно, потому что это позволит сэкономить", — рассказал он в интервью газете "Коммерсант".

Комментируя единовременное повышение НДПИ для "Алросы" в этом году, глава компании отметил, что новое повышение сейчас "не обсуждается". "На фоне хорошей конъюнктуры правительство приняло такое решение, а мы спокойно к этому отнеслись. Даже после этой выплаты чистый долг компании является отрицательным. Не вижу предпосылок, что такое повышение повторится", — сообщил он.

Иванов также отметил, что ему "неизвестно", стоит ли на повестке дня вопрос приватизации части пакета государства в "Алросе".

"Если бы диалог был, то я бы, наверное, знал об этом. В качестве ответа на этот вопрос можно привести доходность для наших акционеров: за последние шесть лет объем дивидендов компании вырос в шесть раз, до 360 миллиардов рублей, за все эти годы. Уровень налоговых отчислений вырос на 30%, до 380 миллиардов рублей. Несмотря на все сложности работы в Африке нашей дочерней компании "Катока", объем дивидендов от нее также удвоился", — привел он пример.

Возглавляющий компанию с 2017 года Иванов покидает компанию до истечения долгосрочного контракта. В понедельник "Алроса" сообщила, что наблюдательный совет рассмотрит кандидатуру главы "Алмазов Анабара" Павла Маринычева на должность гендиректора компании в связи с планирующимся уходом Иванова. Уточнялось, что Иванов продолжит работу в набсовете, будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании. Сам Иванов отмечал, что планирует сосредоточиться на проектах, нацеленных на развитие важных для России технологий.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 27% мировой и 90% российской добычи. По итогам 2022 года объем добычи вырос на 10% и составил 35,5 миллиона карат алмазов. В свободном обращении находятся 34% акций, на долю России, республики Саха и муниципальных образований республики приходится 66%.

Власти РФ прорабатывают вопрос об однократной выплате в бюджет со сверхприбылей, полученных в 2021-2022 годах, планируя привлечь 300 миллиардов рублей. Согласно законопроекту "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Как отмечается в законопроекте, ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но налогоплательщик будет иметь право уменьшить сумму налога в 2 раза, до 5%, если перечислит платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Его в законопроекте предлагается оформить как налоговый вычет — в формате обеспечительного платежа.