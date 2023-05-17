ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — ПРАЙМ. Счета представительств Финляндии в России заморозили, идет расследование ситуации, заявило Министерство иностранных дел страны. В Евросоюзе назвали сумму замороженных частных российских активов

Отмечается, что финские дипломатические миссии находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

МИД Финляндии подтвердил крупнейшей газете страны Helsingin sanomat, что "счета представительств в России заморожены и не могут быть использованы". Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, в данный момент эта "серьезная" ситуация расследуется.

Управление по взысканию долгов Финляндии 1 апреля заморозило активы Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки в банке Nordea.