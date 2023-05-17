МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Количество магазинов и сервисных предприятий, которые принимают оплату через Систему быстрых платежей (СБП), за год выросло почти в три раза, большинство точек — малый и средний бизнес, сообщил Банк России. Банк России ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП

"Количество магазинов и сервисных предприятий, в которых можно расплатиться через СБП, за год выросло почти в три раза и на 1 апреля 2023 года достигло 675 тысяч. Причем 9 из 10 таких точек — это представители малого и среднего бизнеса", — привел данные регулятор.

По данным ЦБ, в среднем в течение первого квартала один человек совершил через СБП 16 переводов и оплатил шесть покупок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В первом квартале 2023 года граждане совершили через СБП более 1,2 миллиарда операций, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти в три раза. Сумма операций за отчетный период составила 5,4 триллиона рублей — это рост более чем в два раза. К системе подключено 213 банков.

Регулятор сообщает, что продолжает расти спрос на переводы юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие). Количество и сумма таких выплат в СБП по сравнению с аналогичными показателями первого квартала 2022 года увеличились в 67 и 29 раз соответственно.