МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия выделит межгосударственный кредит в 1,3 миллиарда евро на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак заявил, что ОПЕК+ изучает вопрос снижения мировых цен на нефть

Россия и Иран в среду подписали соглашение о строительстве этого последнего железнодорожного участка МТК "Север-Юг".Россия и Иран в среду подписали соглашение о строительстве этого последнего железнодорожного участка МТК "Север-Юг". Речь идет об железной дороге Решт-Астара протяженностью 162 километра.

"Для реализации этого проекта выделяется межгосударственный кредит — 1,3 миллиарда евро. При этом общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда евро. 85% — это межгосударственный кредит, возвратный", — сообщил Новак.

Новак отметил, что подписанный в среду документ — очень важное соглашение, которое позволяет России и Ирану выйти на новый этап сотрудничества в транспортной области. "Тот участок, которого не хватает, чтобы замкнуть полностью железнодорожное сообщение по территории России, Азербайджана и Ирана, от Усть-Луги, Санкт-Петербурга, до Персидского залива до Бандер-Аббаса. Как только этот проект будет реализован, у нас будет сквозной маршрут реализации возможности поставок продукции как транзитом в Европу, так и поставки из России в Персидский залив", — отметил Новак.

По сути дела, резюмировал вице-премьер, это глобальное изменение транспортных логистических маршрутов. Общий объем грузооборота после реализации проекта только по железной дороге составит не менее 15 миллионов тонн в год только транзитных грузов.

"При этом в дальнейшем мы будем расширять соответствующие мощности, и этот проект может стать альтернативой Суэцкому каналу. Для этого региона, для России, для Ирана этот проект, для стран, которые вокруг Персидского залива, Индии и Пакистана очень важен, поскольку развивает торгово-экономическое сотрудничество и связи между странами. Наши президенты сегодня, президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Раиси присутствовали при подписании соглашения по Решт-Астара. Это говорит о значимости проекта, о том, что лидеры лично контролируют реализацию проекта", — сказал Новак.

Он добавил, что в среду будет подписан контракт между коммерческими компаниями на строительство участка Решт-Астара. По его словам, проектирование займет примерно год, а затем начнется строительство.