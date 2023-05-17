МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Гознак" объявляет о начале продаж золотых мерных слитков физлицам, сообщила пресс-служба компании. Цены на золото стабильны в ожидании решения проблемы с госдолгом США

"В начале апреля этого года вступил в силу закон, который позволяет российским гражданам приобретать золотые слитки без НДС напрямую у аффинажных организаций, а также у АО "Гознак". Пользуясь полученным правом, компания объявляет о начале продаж золотых мерных слитков физическим лицам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо покупки мерных слитков из золота, граждане могут также продавать их и оставлять на хранение у "Гознака" наряду с инвестиционными монетами. Это можно сделать в торговом салоне Московского монетного двора, также можно воспользоваться мобильным сервисом "Гознак.Инвестиции".

Всего будет два вида мерных слитков — массой в 2 грамма и 50 граммов, но в ближайшее время ассортимент пополниться слитками массой в 50 граммов. Уточняется, что слитки изготавливаются непосредственно в АО "Гознак" по стандарту ГОСТ Р 51572-2020. На слитках и на упаковочной коробке нанесены специальные элементы, обеспечивающие защиту от фальсификации,

Как указывается в сообщении, также на упаковке есть сертификаты, зарегистрированные в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Все эти меры направлены на обеспечение подлинности приобретаемых слитков. Сообщается, что слитки, покупаемые в мобильном сервисе "Гознак.Инвестиции", хранятся в специальной охраняемой зоне на территории Московского монетного двора. Покупатель может забрать слитки, обратившись в торговый салон монетного двора.

"Гознак" гарантирует обратный выкуп всех оставленных на хранение слитков, при условии отсутствия видимых повреждений самого изделия и его упаковки. Также предприятие принимает к выкупу слитки, которые ранее покидали хранилище "Гознака" и какое-то время находились в обращении на рынке.