БЕРЛИН, 17 мая — ПРАЙМ. Немецкое правительство к середине апреля текущего года заморнозило российских активов на сумму 5,23 миллиарда евро, изучает возможность передачи средств Украине, заявил кабмин ФРГ. Финский МИД сообщил о заморозке Россией счетов представительств страны

"По состоянию на 12 апреля, заморожено 5,23 миллиарда евро", — сказала спикер Минэкономики Германии Беате Барон.

немецкое правительство также поддержало решение Совета европы создать реестр поврежденных инфраструктурных объектов Украины. По словам официального представителя кабмина Кристиане Хоффмана, Германия и Украина рассматривают механизмы для получения компенсаций из замороженных российских активов.