Немецкие власти назвали размер замороженных российских активов к 12 апреля
Правительство Германии заморозило 5,23 миллиарда евро российских активов к 12 апреля
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БЕРЛИН, 17 мая — ПРАЙМ. Немецкое правительство к середине апреля текущего года заморнозило российских активов на сумму 5,23 миллиарда евро, изучает возможность передачи средств Украине, заявил кабмин ФРГ.
"По состоянию на 12 апреля, заморожено 5,23 миллиарда евро", — сказала спикер Минэкономики Германии Беате Барон.
немецкое правительство также поддержало решение Совета европы создать реестр поврежденных инфраструктурных объектов Украины. По словам официального представителя кабмина Кристиане Хоффмана, Германия и Украина рассматривают механизмы для получения компенсаций из замороженных российских активов.
https://1prime.ru/finance/20230517/840617175.html
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