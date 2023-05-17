Силуанов рассказал о выполнении годового плана доходов бюджета
Силуанов: годовой план доходов бюджета России на сегодня выполнен на 30 процентов
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Годовой план доходов бюджета РФ в настоящее время выполнен на 30%, а расходов — на 39%, это временный дисбаланс, который будет нивелирован, заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Сейчас на текущий момент, буквально на сегодня, мы выполнили 30% от плана, от годового объема доходов. Расходы по году мы исполнили на 39%. У нас пока еще есть временный, что называется, дисбаланс, который должен нивелироваться с учетом хода исполнения бюджета", — сказал Силуанов.
Согласно опубликованной в начале мая предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей. Доходы за четыре месяца составили 7,782 триллиона рублей, расходы — 11,206 триллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20230517/840617456.html
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