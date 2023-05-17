МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост заработных плат в России в реальном выражении составил в прошлом году около трех процентов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Рост зарплат в Австралии ускорился до максимума за десять лет

Президент Владимир Путин в среду провел совещание с правительством.

На вопрос главы государства о данных по росту зарплат Мишустин ответил, что, согласно предварительным данным, показатель в реальном выражении составил примерно три процента, в номинальном — около 13 процентов.