Мишустин: рост зарплат в России в реальном выражении составил три процента в 2022 году
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост заработных плат в России в реальном выражении составил в прошлом году около трех процентов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин в среду провел совещание с правительством.
На вопрос главы государства о данных по росту зарплат Мишустин ответил, что, согласно предварительным данным, показатель в реальном выражении составил примерно три процента, в номинальном — около 13 процентов.
https://1prime.ru/finance/20230517/840617749.html
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