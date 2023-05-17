МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Доля доллара в международных платежах через межбанковскую систему SWIFT достигла максимума с апреля 2020 года, составив по итогам апреля 42,71%, свидетельствуют данные системы, которые проанализировало РИА Новости. Доллар продолжил рост к евро и иене после выхода статданных по США

"Американец" по итогам второго весеннего месяца сохранил лидерство в рейтинге наиболее востребованных для международных платежей валют. За месяц его доля прибавила 0,97 процентного пункта.

Более высокий показатель, чем сейчас, система зафиксировала в апреле 2020 года — тогда она составляла 43,37%.

Доля евро при этом снижается уже четвертый месяц подряд. "Европеец" за месяц растерял 0,9 процентного пункта, его доля составила 31,74%.

Юань, напротив, показал четвертый месяц стабильного роста, пусть и достаточно скромного. Его доля выросла на 0,03 процентного пункта, составив по итогам апреля 2,29%. Это максимальный показатель с октября — тогда доля китайской валюты была 2,37%.