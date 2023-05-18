ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Спор исполнительной и законодательной властей о допустимых размерах государственного долга и масштабах бюджетных трат может через две недели обернуться для США суверенным дефолтом с катастрофическими последствиями для национальной и мировой экономик. Инвестор из США пообещал новый кризис, который будет хуже, чем в 2008 году

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не в автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов.

Республиканцы предложили приостановить действие долгового потолка по 31 марта 2024 года или повысить на 1,5 триллиона долларов — "в зависимости от того, что настанет раньше". Одновременно они рассчитывают сэкономить 4,5 триллиона долларов в ближайшее десятилетие, в том числе за счет возвращения расходов федерального бюджета к показателям 2022 года c последующим их повышением на 1% в год.

Законопроект был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в продемократическом сенате и, особенно, на столе президента. Джо Байден дал понять, что заветирует документ, если до этого дойдет дело.

Первоначально он отказывался от диалога с республиканцами во главе со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, настаивая на решении долговой проблемы в безусловном и безоговорочном порядке. Позднее стороны все-таки сели за стол переговоров, констатируют конструктивный характер встреч, но признают, что их позиции еще далеки друг от друга.

Маккарти в качестве "дедлайна" называл конец этой недели с учетом того, что конгрессу необходимо время, чтобы утвердить потенциальные договоренности. Сам Байден из-за угрозы дефолта отказался от визитов в Папуа-Новую Гвинею и Австралию, сведя свое тихоокеанское турне к участию в саммите G7 в Японии. Последняя надежда Америки: что они никогда не отдадут Китаю

Первое июня как дата экономического катаклизма носит условный характер. Бюджетное управление конгресса рассчитало, что, если министерство финансов продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.

Эксперты не исключают, что стороны договорятся о краткосрочном повышении долгового потолка, чтобы иметь больше времени для поиска компромисса. Некоторое время поговаривали о том, что Байден вправе в одностороннем порядке разрешить увеличение заимствований на основании спорных трактовок 14-й поправки конституции, но потом от таких экспериментов администрация публично отказалась.

О суверенном дефолте говорят как о небывалом событии в истории США. Как выясняется, это не совсем так. Казначейство пропускало долговые выплаты в 1814 году, в 1933-1934 годах нарушило обязательство рассчитываться с держателями облигаций золотом, а в 1979 году не погасило в срок купон из-за технического сбоя, напоминает издание Axios.

Последствия дефолта администрация США характеризует как "катастрофу", хотя и признает, что предсказать ее масштабы затруднительно из-за отсутствия исторических прецедентов.

"Затяжной дефолт" обернется "немедленной и резкой рецессией", сопоставимой с Великой депрессией прошлого века, предупреждает Белый дом, ссылаясь на симуляцию, проведенную в аппарате его экономических советников. В третьем квартале спад ВВП составит 6,1% в годовом выражении, фондовый рынок рухнет на 45%, безработица возрастет на пять процентных пунктов – будет потеряно 8,3 миллиона рабочих мест.

"В отличие от Великой депрессии и коронавирусной рецессии, правительство будет не в состоянии помочь потребителям и бизнесу", — констатируют советники Байдена. Байден заявил, что в конгрессе осознают последствия дефолта в США

Рядовые американцы столкнутся с обесцениванием пенсионных сбережений, высокими рисками лишиться работы и останутся без привычной модели долгового потребления – из-за стремительно растущих процентных ставок на ипотеку или кредитные карты.

Сценарий "краткосрочного дефолта" более вероятен и куда менее драматичен: американская экономика потеряет полмиллиона рабочих мест, а ВВП в третьем квартале снизится на 0,6%. Споры о госдолге и сама вероятность дефолта уже аукнулись ростом доходности ряда краткосрочных казначейских облигаций примерно на один процентный пункт или 20% — то есть ростом цены заимствований для бюджета и налогоплательщиков.

Известный международный инвестор Джим Роджерс предположил в интервью РИА Новости, что США не станут объявлять дефолт, однако, по его словам, безудержно растущий госдолг – сама по себе фундаментальная проблема для экономики страны и ее положения в мире.

"Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию — а они сделают это, я тебе гарантирую. Американцы не собираются объявлять дефолт по своим долгам. Они не собираются звонить всем банкам в мире и говорить: "Мы не будем платить вам". Этого не произойдет", — сказал собеседник агентства.

"Они могут повысить потолок госдолга, могут обнулить лимит или что-то еще. Но это только усугубляет ситуацию. Страна, которая является крупнейшим должником, не может продолжать оставаться динамичной, сильной и могущественной державой. Этого попросту не может быть, никогда так не было, никогда за всю историю", — добавил он.