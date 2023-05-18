ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости прогнозирует исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский инвестор Роджерс предсказал экономике США пятилетнюю рецессию

"Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают", — сообщил он на вопрос о будущем МВФ и Всемирного банка.

Роджерс отметил, что если посмотреть на старые годовые доклады МВФ, то можно найти положительные оценки организации в отношении отдельных государств. "А через пять лет эта страна банкротится", — добавил он.

Кроме того, инвестор также поставил под сомнение будущее Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие", — подчеркнул он.

При этом инвестор указал, что МВФ и Всемирный банк "не уйдут просто так в один момент", поскольку имеют большой вес в мире.

"Банкиры их любят, потому что многие зарабатывают большие деньги на МВФ и Всемирном банке, большое количество бюрократов замечательно устроились, получают большие деньги. Поэтому потребуется время, но в конце концов они исчезнут, потому что продолжают совершать ошибки", — заключил Роджерс.