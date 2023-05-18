ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс считает сырьевые товары привлекательными для инвестиций на фоне ситуации в мире. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Российские инвесторы получат прямой доступ к акциям Южной Кореи и Бразилии

"Единственное, что обычно хорошо торгуется в такие времена, когда все печатают деньги – это сырьевые товары", — сообщил он.

Как пояснил инвестор, спрос на сырьевые товары будет только расти "на фоне происходящего в мире и печатания денег". "Поэтому в такие времена реальные активы – это лучшее место для вложений. Я имею в виду пшеницу, серебро, вещи такого рода", — отметил Роджерс.

Он добавил, что в связи с развитием рынка электрических автомобилей также усиливается спрос на медь и свинец. "Мало кто открывал новые медные шахты или свинцовые рудники в последние 20 или 30 лет", — подчеркнул инвестор.

Говоря о привлекательности рынка облигаций, Роджерс оценил его как "большой пузырь".

"Вы знаете, облигации по всему миру – это большой пузырь, ставки доходности никогда еще не были такими низкими. Поэтому я бы не рекомендовал никому вкладываться в облигации", — указал он и добавил, что "недвижимость – это тоже пузырь".