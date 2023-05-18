МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк по-прежнему ожидает, что в рамках разового платежа в госбюджет заплатит до 10 миллиардов рублей, заявил директор департамента финансов кредитной организации Тарас Скворцов. "Алроса" досрочно выплатит единовременный взнос в бюджет

Глава Сбербанка Герман Греф в апреле говорил, что выплата компании в рамках разового платежа в бюджет может составить около 10 миллиардов рублей.

"Ту оценку, которую мы называли при раскрытии наших результатов за 2022 год, в размере не выше 10 миллиардов рублей, мы сохраняем. В зависимости от того, какая будет итоговая редакция, мы примем решение о том, сколько мы будем выплачивать и когда. Конечно, мы выполним все положения будущего закона", — сказал Скворцов, комментируя в ходе пресс-конференции этот платёж.

Согласно законопроекту "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", он уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Речь идёт об однократной выплате в госбюджет из прибыли, полученной бизнесом в 2021-2022 годах, в результате чего планируется привлечь 300 миллиардов рублей.

Как отмечается в законопроекте, ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но налогоплательщик будет иметь право уменьшить сумму налога вдвое, до 5%, если перечислит платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Его в законопроекте предлагается оформить как налоговый вычет — в формате обеспечительного платежа.