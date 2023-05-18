Песков прокомментировал блокировку счетов диппредставительства Финляндии
Песков: Россия реагировала на действия Запада, блокируя счета представительства Финляндии
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия, заблокировав счета финских диппредставительств, отреагировала на действия "коллективного" Запада. заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Министерство иностранных дел Финляндии ранее сообщало, что российская сторона заморозила банковские счета посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге. По словам главы ведомства Пекки Хаависто, России направлена нота протеста.
"Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия….", — сказал Песков.
Он добавил, что Россия отреагирует на ноту повторением принципа адекватного ответа на недружественные действия западных стран.
https://1prime.ru/finance/20230518/840628248.html
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