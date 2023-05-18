МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Альтернативой межбанковской системе SWIFT для расчетов в рамках зерновой сделки могут быть платежи через спецсчета или выдача разрешений для аккредитованных банков, поделился мнением с РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. В Кремле подтвердили продление "зерновой сделки"

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эквивалентные разблокированию варианты подключения Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, есть надежды после продления зерновой сделки. Он подтвердил, что зерновая сделка будет продлена на два месяца, "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН".

"В данном конкретном случае речь идет именно о расчетах в рамках зерновой сделки, а не за её пределами, поэтому быть уверенным в возможных альтернативах без прямого доступа к процессу нельзя. Можно пофантазировать, что эквивалентные варианты могут быть очень разные от работы через аккредитованные банки до создания специализированных счетов", — рассуждает эксперт.

В целом, по его мнению, можно сказать, что процесс проведения операций станет сложнее, поскольку появятся дополнительные процедуры клиринга.

"Так как мы рассматриваем вариант, когда банк не подключен к системе напрямую, то цепочка взаиморасчетов становится длиннее. Например, может возникнуть необходимость с дополнительном пакете документов. Кроме того, будут высоки риски приостановки операций и увеличения сроков проведения расчетов", — заключил эксперт.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.