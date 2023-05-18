МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Общий объем инвестиций на подготовку к предстоящему отопительному сезону в России превысит 1 триллион рублей, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В Госдуме заявили о возможном сокращении инвестиций в России

"На сегодняшний день энергетиками уже проводится запланированная масштабная работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Несмотря на все трудности, связанные с санкционными ограничениями, реализуются мероприятия ремонтной и инвестиционной программ. Общий объем средств, направленных на эти мероприятия в этом году, составит более 1 триллиона рублей ", — сказал он в ходе заседания правительства РФ, где рассматривались вопросы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Он также отметил, что созданные резервы мощности обеспечили устойчивую работу в прошедший отопительный период. На всех электростанциях поддерживались необходимые запасы топлива. В новых субъектах РФ отопительный сезон пройден удовлетворительно. На отдельном контроле находится безопасность функционирования объектов электроэнергетики, констатировал Шульгинов.