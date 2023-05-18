МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центральной части России, средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов из-за продления ограничения полетов, сообщил на заседании кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. СМИ узнали размер выделенных в 2023 году субсидий аэропортам юга России

"Сегодня выделим почти 2,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. В прошлом году на такие же цели было направлено около 7 миллиардов рублей", — сказал он.

Ограничения коснулись 11 городов — Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь.