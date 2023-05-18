Правительство поддержит временно закрытые российские аэропорты
Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на помощь закрытым российским аэропортам
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центральной части России, средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов из-за продления ограничения полетов, сообщил на заседании кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня выделим почти 2,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. В прошлом году на такие же цели было направлено около 7 миллиардов рублей", — сказал он.
Ограничения коснулись 11 городов — Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь.
https://1prime.ru/finance/20230518/840630306.html
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