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2023
https://1prime.ru/finance/20230518/840630705.html
Международные резервы России увеличились к 12 мая
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Международные резервы РФ с 5 по 12 мая выросли на 0,1% и составили 599,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Объем международных резервов по состоянию на 12... ПРАЙМ, 18.05.2023
финансы, новости, россия, центробанк, международные резервы рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 мая выросли на 0,1% и составили 599,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 12 мая составил 599,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,3 миллиарда долларов США, или на 0,1%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
На 5 мая показатель находился на уровне 599,2 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.