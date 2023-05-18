МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 мая выросли на 0,1% и составили 599,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Гознак" начал продажу золотых слитков физлицам

"Объем международных резервов по состоянию на 12 мая составил 599,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,3 миллиарда долларов США, или на 0,1%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

На 5 мая показатель находился на уровне 599,2 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.