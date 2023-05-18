МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. РСПП концептуально поддержал проект разового платежа, далее будут обсуждаться технические уточнения, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Глава РСПП заявил, что бизнес готов обсуждать варианты платежа в бюджет

"РСПП официально написал, что концептуально поддерживает законопроект. У них есть технические замечания, их будем обсуждать при подготовке ко второму чтению", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какую обратную связь получило министерство на законопроект.

Власти РФ прорабатывают вопрос об однократной выплате в бюджет со сверхприбылей, полученных в 2021-2022 годах, планируя привлечь 300 миллиардов рублей. Согласно законопроекту "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

Как отмечается в законопроекте, ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но налогоплательщик будет иметь право уменьшить сумму налога в 2 раза, до 5%, если перечислит платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Его в законопроекте предлагается оформить как налоговый вычет — в формате обеспечительного платежа.

Как пояснил замминистра, формат обеспечительного платежа был выбран для введения возможности уплаты досрочно в правоверия поле. "Уточнением формулировки просто определяется правовой статус платежа, чтобы он был обязательным. Первоначально правовой статус внесения платежа в 2023 году был определен не четко. Установив его в формате обеспечительного платежа, мы сделали его обязательным и урегулировали этот вопрос. Только в том случае, если обеспечительный платеж будет внесен, возникает возможность уменьшить сумму налога", — сказал он, комментируя необходимость такого обозначения.

При этом он также добавил, что Минфин полагает, что никаких изъятий, кроме тех, что есть сейчас в законопроекте быть не должно.