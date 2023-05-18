МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем непогашенных кредитных задолженностей гражданами Чехии увеличился впервые за десять лет на 0,3% и составляет 28,2 миллиарда крон (1,27 миллиарда долларов), сообщила в четверг аналитическая компания CRIF. Профсоюзы в Чехии заявили о готовности к забастовке, сообщило СМИ

"Объем неоплаченных задолженностей вырос по сравнении с прошлым годом на 0,3% до 28,2 миллиарда крон. Это первое годовое повышение этого показателя за десять лет ведения актуальной статистики в кредитных реестрах", — говорится в пресс-релизе компании по результатам анализа баз данных банковского и небанковского реестра клиентской информации за первый квартал 2023 года.

Задолженность граждан по краткосрочным кредитам выросла на 5,7% и составила 541,4 миллиарда крон. Рост этих двух показателей является предупреждающим сигналом, приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора небанковского реестра клиентской информации Йиржи Раила.

"Каждому следует осмыслить, так ли ему необходимо брать заем, а также нужно регулярно следить за своей кредитной историей", — сказал он.

Общая закредитованность граждан Чехии по данным обоих реестров выросла на 3,3% по сравнению с 2022 годом и составила 3,18 триллиона крон. Из них 2,63 триллиона крон приходится на ипотечные займы, задолженность по которым выросла на 2,8%, говорится в пресс-релизе.

При этом отмечается падение спроса на ипотеку в связи с высокими процентными ставками, сравнительно высокими ценами на недвижимость и осторожностью граждан. За указанный период число людей, взявших ипотеку, сократилось на 2,6% (почти на 29 тысяч человек) до 1,08 миллиона человек. Меньше кредитов стали брать граждане в возрасте от 15 до 24 лет (-22%) и от 25 до 20 лет (-25%).