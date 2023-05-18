МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в первом квартале сократился почти на 52 миллиарда рублей или 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. Минфин назвал идею ввода льготной ипотеки на вторичку не совсем логичной

"Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам за первый квартал 2023 года, сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,7 миллиарда рублей или на 3,9% и составил 1,3 триллиона рублей", — сказал аналитик.

Лидерами сокращения стали Санкт-Петербург, там объемы выдач ипотеки упали на 27,7% или на 24,8 миллиардов рублей, Приморский край – уменьшение на 20,4% или на 5,2 миллиарда рублей и Москва, в столице ипотечных кредитов было выдано на 29 миллиардов рублей меньше, спад на 15,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года, добавил Осадчий.

При этом есть регионы, где, напротив, ипотечное кредитование показало рост. Так в Чечне было выдано ипотечных кредитов на 55,1% или 1,7 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Республика Тыва показала почти сопоставимый с Чечней рост — 53,5% или на 1,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с ростом на 46,5% или на 20 миллиардов рублей.

"В среднем по РФ размер ипотечного жилищного кредита, предоставленного физлицам в 1 квартале 2023 года, составил 3,7 миллиона рублей. Наибольший размер – в Москве (7,4 миллиона рублей), наименьший – в Чеченской Республике (1,3 миллиона рублей)", — рассказал также эксперт.