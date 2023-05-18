Аналитик Осадчий: объем выдачи ипотеки в России упал на четыре процента в первом квартале
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в первом квартале сократился почти на 52 миллиарда рублей или 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России.
"Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам за первый квартал 2023 года, сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,7 миллиарда рублей или на 3,9% и составил 1,3 триллиона рублей", — сказал аналитик.
Лидерами сокращения стали Санкт-Петербург, там объемы выдач ипотеки упали на 27,7% или на 24,8 миллиардов рублей, Приморский край – уменьшение на 20,4% или на 5,2 миллиарда рублей и Москва, в столице ипотечных кредитов было выдано на 29 миллиардов рублей меньше, спад на 15,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года, добавил Осадчий.
При этом есть регионы, где, напротив, ипотечное кредитование показало рост. Так в Чечне было выдано ипотечных кредитов на 55,1% или 1,7 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Республика Тыва показала почти сопоставимый с Чечней рост — 53,5% или на 1,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с ростом на 46,5% или на 20 миллиардов рублей.
"В среднем по РФ размер ипотечного жилищного кредита, предоставленного физлицам в 1 квартале 2023 года, составил 3,7 миллиона рублей. Наибольший размер – в Москве (7,4 миллиона рублей), наименьший – в Чеченской Республике (1,3 миллиона рублей)", — рассказал также эксперт.
https://1prime.ru/finance/20230518/840631416.html